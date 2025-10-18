Grêmio quer provar evolução contra o Bahia

Pavon pode retomar a titularidade no lugar de Alysson. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio vai a Salvador neste domingo (19) encarar o Bahia na Fonte Nova tendo como grande objetivo trazer pelo menos um pontinho na bagagem. Mas não tem barbada pela frente!

Jogo complicado contra o time organizado de Rogério Ceni. É fundamental ao Tricolor manter o bom momento para seguir o processo de recuperação na tabela do Brasileirão.

Penso que o fantasma do Z-4 é passado. Agora é olhar para cima. Após o ótimo desempenho contra o São Paulo, Pavon pode retomar a titularidade no lugar de Alysson. Se a ideia de Mano for utilizar Cuéllar durante a partida, Noriega pode aparecer como volante.

Neste caso, Gustavo Martins teria chances de aparecer na zaga. Depois de cumprirem suspensão automática, Kannemann e Marlon retornam pelo lado esquerdo da defesa. No restante, a equipe não muda muito em relação ao time que somou três pontos contra os paulistas.