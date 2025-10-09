Grêmio precisa ficar de olho na gurizada da base

Grêmio venceu o Palmeiras nos pênaltis na última terça-feira. Angelo Pieretti / Grêmio FBPA

Em tempos de poucos recursos para a contratação de atletas e formação de elencos vitoriosos, apostar nas categorias de base é uma boa saída para os clubes brasileiros. Primeiro para formar jogadores qualificados que serão utilizados em seus times principais. Depois para revender ao mercado do exterior.

A ida do time sub-17 do Grêmio para a decisão do Brasileirão contra o Atlético-MG é um sinal positivo do trabalho que está sendo feito pela base. Em uma observação inicial, Gabriel Mec é o jogador mais badalado do grupo. O guri já recebeu sondagens de grandes clubes do continente europeu.

Mas vale ficar de olho em outros jovens que vem se destacando. João Borne tem sido o principal destaque na campanha do campeonato com 14 gols marcados.

O zagueiro e capitão Luiz Eduardo fez o gol na classificação sobre o Palmeiras na semifinal. E vale também ficar de olho no goleiro Gabriel Menegon e o meia Thiaguinho. O futuro pode estar em casa.