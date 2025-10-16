Grêmio precisa retomar o caminho das vitórias no Brasileirão

Sem a definição por parte da presidência do STJD sobre a anulação dos cartões recebidos contra o Bragantino, o Grêmio acabou não relacionando Kannemann e Marlon para pegar o São Paulo nesta quinta-feira (16). O clube até emitiu nota exigindo apreciação urgente do caso.
Já prevendo a negativa do tribunal, Mano Menezes trabalhou o time na data Fifa com Wagner Leonardo e Lucas Esteves.
Aravena é a baixa de última hora com edema muscular. O chileno seria uma opção para o ataque no transcorrer do jogo. Mas as voltas de Marcos Rocha, Cuéllar e Carlos Vinícius encorpam a qualidade do time gremista.
Depois de ser multado por mau comportamento, Cristian Olivera fica no banco de reservas. De uma vez por todas, o uruguaio tem que focar no Tricolor e dar uma resposta efetiva dentro de campo.
Não imagino que seja um adversário fácil. O São Paulo, apesar dos desfalques, é um dos gigantes do futebol brasileiro. Faz uma campanha para buscar vaga na Libertadores no Brasileirão e precisa de pontos. Promessa de um jogo pegado na Arena.
