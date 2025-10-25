Grêmio e Juventude, o confronto de Brasileirão com cara de Gauchão

Grêmio e Juventude farão um confronto tenso na Arena. Rivalidade com cara de Gauchão. Com 36 pontos, o Tricolor ainda não está com a vida mansa no Brasileirão. Depois de abrir uma vantagem de 11pontos em relação ao Z-4, a gordura foi secando e está no limite de cinco. Não pode pensar em perder pontos na Arena.



Por outro lado, o Ju, mergulhado na zona de rebaixamento, tem que viver um passo de cada vez. A salvação ainda está longe no horizonte. É preciso remar muito contra a maré. O planejamento para se manter na primeira divisão em 2026 tem que ser pensado jogo a jogo.