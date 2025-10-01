Grêmio desfalcado precisa manter a gordura na tabela

Depois de conquistar sete pontos nos últimos nove disputados, o Grêmio vai para duas partidas longe da Arena. Claro que o objetivo principal ainda é ficar longe do Z-4. A gordura de 10 pontos estabelecida nas últimas rodadas precisa ser mantida.
O primeiro passo é encarar o Santos na Vila Belmiro nesta quarta-feira (1). Com a chegada do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda o Peixe vem melhorando no Brasileirão. Mas ainda não terá Neymar à disposição. Bom para o Tricolor.
Mano Menezes não poderá contar com Tiago Volpi e Cuéllar. Cristian Olivera também não fica à disposição. Marcos Rocha deve ser preservado. Só que pelo grande número de ausências, não considero um empate como mau resultado para o Grêmio. Depois, será a vez de encarar o Bragantino. Óbvio que o ideal seria conquistar duas vitórias. Mas é algo difícil.
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.