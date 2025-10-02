Grêmio deixou escapar a vitória no final

Edenilson foi o autor do gol gremista. GUILHERME DIONíZIO / CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Com mais posse de bola, jogando em casa, o Santos foi dominante contra o Grêmio durante toda a primeira etapa na Vila Belmiro na noite de quarta-feira (1º). O Peixe teve pelo menos oito finalizações, sem conseguir vazar a meta de Gabriel Grando. Para a sorte do time de Mano Menezes, Guilherme e Mayke tomaram algumas decisões erradas nas finalizações. Rollheiser e Lautaro foram os destaques.

Ainda no primeiro tempo, o Tricolor teve um gol de Alysson anulado pelo árbitro Paulo Cesar Zanovelli, depois da interferência do VAR, por um toque de Edenilson. Segundo o comentaria de arbitragem da Gaúcha, Diori Vasconcelos, foi uma decisão equivocada.

Na etapa final, o Grêmio abriu o marcador com o camisa 8, que deu uma casquinha de cabeça, após cruzamento de Pavón. Com a vantagem, o time de Mano chamou o Santos para o seu campo. Depois de uma forte pressão e a bola carimbar a trave de Grando duas vezes, os paulistas conseguiram o empate em 1 a 1 com Lautaro.

O ponto somado deixa o Tricolor com 33 na tabela e mantém uma gordura razoável em relação ao Z-4. Mas poderia ter sido um resultado melhor.