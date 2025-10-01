Está na hora de o Inter acordar no Brasileirão

Ramón Díaz fará sua estreia no Beira-Rio. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

O jogo contra o Corinthians, na noite desta quarta-feira (1), precisa marcar a retomada do Inter no Brasileirão. Hora de acordar! Próximo da zona do rebaixamento, o Colorado tem a obrigação de fazer os três pontos dentro do Beira Rio. Tem a segunda pior campanha do returno. Aliás, o desempenho como mandante também tem deixado a desejar.



Ainda com pouco tempo de clube, Ramón Díaz teve três trabalhos depois do empate com o Juventude para tentar corrigir alguns problemas crônicos da equipe nesta temporada.

Primeiro, o Inter precisa parar de tomar tantos gols. Até agora vazou 37 vezes no campeonato, junto do Bragantino. Só sofreu menos gols do que Juventude, Vitória e Fortaleza.

A segunda questão a ser ajustada é relativa ao ataque. Os homens de frente não vêm tendo bom desempenho. Borré tem obrigação de entregar mais.

A notícia positiva para Ramón Díaz são as voltas de Aguirre e Bernabei. Juninho fica à disposição, mas Mercado deve ser mantido na zaga. Sem Rochet, chance para Anthoni ter sequência. É hora de acordar e aproveitar o fato do Corinthians vir a Porto Alegre desfalcado.