Erros fatais puniram o Inter na Fonte Nova

A estratégia de Ramón Díaz para segurar o Bahia com uma escalação cautelosa de três zagueiros e três volantes foi eficiente até os acréscimos do primeiro tempo. O Colorado até começou atacando com Bruno Gomes, lance que teve defesa de Ronaldo.
Depois, o time de Rogério Ceni teve chances de abrir o marcador. A saída de Vitão por lesão foi um grande problema. Mas o lance capital começou com um pênalti infantil feito por Bernabei, que empurrou Ademir dentro da área.
Ivan defendeu a penalidade cobrada por Willian José, que chutou o rebote na trave e ainda teve uma terceira chance de meter na rede colorada. A defesa do Inter ficou apenas olhando. Erros fatais.
No intervalo, o técnico colorado trocou os laterais Alan Benítez e Bernabei para as entradas do guri Alisson, que foi expulso, e Gustavo Prado. Com um a menos, as coisas ficaram mais difíceis para o Inter. Borré jogou muito pouco no ataque.
A derrota faz com que o Colorado trave na tabela apenas quatro pontos à frente do Vitória, que abre o Z-4. Aumentou a pressão para pegar o Fluminense no Maracanã no sábado (25).
