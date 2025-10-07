Cristian Olivera deveria jogar mais e falar menos

O atacante Cristian Olivera está descontente com a sua situação no Grêmio. Em entrevista a uma rádio El Espectador do Uruguai, ele afirmou que está triste pelo fato de Mano Menezes o ter tirado do time sem explicação. Na fala, o uruguaio deu a entender que a chegada de Willian foi determinante para ele perder a titularidade.



Neste caso, Mano tem razão em ter feito a modificação. Não foi injusto. Kike Olivera não vinha jogando um futebol incontestável. Não pode reclamar da falta de chances desde a chegada ao Tricolor.