Cristian Olivera deveria jogar mais e falar menos

O atacante Cristian Olivera está descontente com a sua situação no Grêmio. Em entrevista a uma rádio El Espectador do Uruguai, ele afirmou que está triste pelo fato de Mano Menezes o ter tirado do time sem explicação. Na fala, o uruguaio deu a entender que a chegada de Willian foi determinante para ele perder a titularidade.
Neste caso, Mano tem razão em ter feito a modificação. Não foi injusto. Kike Olivera não vinha jogando um futebol incontestável. Não pode reclamar da falta de chances desde a chegada ao Tricolor.
Jogadores são mimados
Começou como titular em 26 de 33 partidas. A grande verdade é que hoje em dia os jogadores de futebol são muito mimados. Quando surge qualquer dificuldade, já querem deixar os clubes. Perdeu a posição, que trate de trabalhar melhor nos treinos e entregar mais nos jogos para recuperar o espaço perdido.
Pular da barca é muito fácil. O Grêmio investiu alto no uruguaio e espera retorno. Não pode virar um novo caso Arezo. Cristian Olivera poderia jogar mais e falar menos.