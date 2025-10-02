Com péssima atuação, pênalti no final salva o Inter do pior

Partida ainda teve um gol anulado para cada lado. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter começou indo para cima do Corinthians, cheio de desfalques, com força dentro do Beira-Rio. Parecia que seria uma partida de supremacia do time de Ramón Díaz. Grande engano.

O Colorado acabou parando nas defesas de Hugo Souza. Mas em contra-ataque, os paulistas abriram o marcador com Gui Negão. As coisas poderiam ter ficado piores, se o segundo gol corintiano marcado por Hugo, não fosse anulado pelo VAR por impedimento.

Na reta final do primeiro tempo, o Colorado teve a chance de empatar. Mas o árbitro de vídeo chamou apitador de campo para invalidar o gol de Óscar Romero.

No intervalo, Ramón Díaz colocou Mercado. O Inter sofreu menos com três zagueiros. Só que não melhorou na frente. As demais trocas não adiantaram. O cenário não mudou. Alan Patrick pouco fez e acabou substituído. Borré parece sem força.

O segundo tempo colorado foi péssimo. A salvação da derrota veio só no final com pênalti convertido por Carbonero. A diferença para o Z-4 fica em seis pontos. Mas se o Vitória derrotar o Ceará nesta quinta-feira (2), cai para quatro pontos. Sinal de alerta ligado!