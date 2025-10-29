As dúvidas de Ramón Díaz para o Inter reencontrar o futebol

Treinador argentino precisa montar o time para enfrentar o Galo. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O técnico Ramón Díaz tem um verdadeiro quebra-cabeça para montar a escalação do Inter que enfrenta o Atlético-MG. Com os recentes maus resultados e desempenhos ruins no Brasileirão, mantém o esquema de três zagueiros ou retoma uma linha de quatro defensores?

Depois da suspensão, Bernabei estará de volta. O lateral-esquerdo vem sofrendo defensivamente. Precisa ser protegido. Mas na frente tem uma entrega positiva. Por isso, o 3-5-2 deve ser a melhor escolha.

A boa notícia é que Vitão está correndo no gramado do CT Parque Gigante. Daqui a pouco, pode ser a surpresa na escalação. A grande dúvida está no ataque. Borré vem desempenhando muito pouco para ser uma escolha confiável.

Difícil botar toda a responsabilidade nos guris Ricardo Mathias e Raikkonen. Na real, Vitinho e Carbonero devem ser as escolhas cautelosas de Ramón Díaz.

O presidente Alessandro Barcellos fez um chamamento ao torcedor. Acredito, que o apelo do dirigente não chega ao coração do torcedor. Quem for ao Beira-Rio, vai pelo amor ao Inter.