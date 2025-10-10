As cartas na mesa da eleição presidencial do Grêmio

Grupos políticos no Grêmio começam a se organizar. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio começa a projetar o seu futuro através da eleição presidencial que está no horizonte. O candidato à presidência Paulo Caleffi confirmou no programa "Sem Filtro", no canal de GZH, os nomes de Danrlei e Maicon como figuras que vão participar da sua gestão.

O ex-goleiro Danrlei terá um cargo remunerado como diretor esportivo, fazendo o trabalho de gerenciamento do futebol ao lado de um executivo, que não teve o nome falado por Caleffi porque está empregado. A informação do bastidor dá conta que trata-se de Rui Costa, hoje no São Paulo. Maicon vai trabalhar com atletas e a comissão técnica, fazendo o meio-campo com os gabinetes.

Já o candidato Odorico Roman, que conta com o apoio importante do empresário Celso Rigo, entrou na política do Grêmio no conselho de administração com Fábio Koff e tinha uma estrita relação com Adalberto Preis. O nome de Antônio Dutra Jr seria o indicado para ser o vice de futebol.

E a manutenção de Luiz Felipe Scolari como coordenador técnico não pode ser descartada. Enquanto a gestão Alberto Guerra vai se encaminhando para a reta final com o time busca terminar em uma melhor posição na tabela de classificação do Brasileirão, os bastidores da eleição fervem. É importante o pleito não entrar para dentro do vestiário.