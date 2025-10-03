A remobilização do Inter para sair do estado de emergência

O empate com o Corinthians, apenas no último lance com um pênalti, escancarou o momento de alta pressão vivido pro Inter. Com o resultado positivo do Vitória sobre o Ceará, a diferença para o Z-4 ficou em quatro pontos. A fala emocionada de D’Alessandro no pós-jogo pedindo o apoio do torcedor é um claro indicativo do tamanho da dificuldade.



A tabela mostra de forma clara o risco de rebaixamento. Para encarar o Botafogo — adversário melhor que o Corinthians —, tudo aponta para a entrada de Mercado e Victor Gabriel com a utilização dos três zagueiros e mais dois volantes, Luiz Otávio e Thiago Maia.