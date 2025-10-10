A disputa acirrada que vai rolar no time do Inter

Ramón Díaz deve confirmar a manutenção do esquema contra o Mirassol. Jeff Botega / Agencia RBS

A mudança de esquema do Inter feita pelo técnico argentino Ramón Díaz para três zagueiros acaba diminuindo o número de vagas no meio-campo titular. Com isso, se estabelece uma disputa acirrada por posições no Colorado. O terceiro homem do setor é Alan Patrick. Isso não se discute, mesmo com a possibilidade do camisa 10 chegar mais à frente.

Um problema muscular tirou Luis Otávio da titularidade. O guri vinha dando boa resposta como primeiro volante e merece ter uma sequência quando estiver em condições de jogo.

Talvez ele ainda não tenha condições no jogo com o Mirassol.

Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Rodríguez disputariam a segunda função. Penso, que o meio-campista que veio do Flamengo está na frente na hierarquia. Apesar que é possível valorizar o desempenho de Bruno Henrique quando atuou em uma área mais restrita do campo contra o Botafogo.

Não podemos esquecer que Bruno Gomes – recuperado de grave lesão – pode correr por fora nessa disputa. A decisão definitiva está na cabeça de Don Ramón.