A difícil escolha de Ramón Díaz no Inter

Óscar Romero deve ser a escolha de Ramón Díaz e seu auxiliar Emiliano para ser o substituto de Carbonero pelo lado esquerdo do ataque do Inter na partida contra o Mirassol. Não é fácil escolher quem entra na vaga do colombiano, que vem se destacado nos últimos jogos.
A entrada do paraguaio é a informação coletada pela reportagem da Gaúcha nos treinos fechados no CT Parque Gigante.
Melhor opção
Pelas características, imagino que Gustavo Prado seria a melhor opção. A questão que deve influenciar na decisão da comissão técnica é que o guri da base chegou a pouco tempo da seleção brasileira sub-20.
Por isso, a opção seja pelo atleta que está trabalhando com o grupo durante todo o período da data Fifa.
Baixa
Passando por uma nova cirurgia na mão esquerda, Rochet deve ficar fora até o final da temporada. Em 2025, o goleiro uruguaio praticamente não atuou. Foram apenas 15 jogos dos 50 que o Inter disputou.
No Brasileirão, apenas 11 partidas. Anthoni terá a oportunidade de ser titular. Com ele, o Colorado conquistou o Gauchão.