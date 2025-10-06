A derrota do Grêmio não pode ser avaliada apenas pelo desempenho

Não há explicação para a expulsão de Kannemann. Ari Ferreira / Red Bull Bragantino / Divulgação

Não gosto falar de arbitragem. Penso, que a intervenção do VAR no futebol brasileiro é nociva ao espetáculo. Serve como bengala para os árbitros de campo e os erros se acumulam contra todos os times a cada rodada. Sempre tem um rolo. Mas, infelizmente, para avaliar Bragantino e Grêmio é inevitável citar os equívocos graves dos apitadores.

Não vejo imagens que expliquem a expulsão de Kannemann. Daí jogar com dez atletas, fragilizou um Tricolor já desfalcado. Depois, o toque da bola em Marlon, indicando pênalti marcado é um claro erro de interpretação. O braço do gremista estava recolhido junto ao corpo.

Nesta rodada, o Grêmio saiu reclamando. Antes foi o Inter. Podem apostar que amanhã será o Juventude. Logo ali, o Vasco, o Santos, o Bahia ou o Fluminense... Podem esperar! Todos terão prejuízos ou serão beneficiados em algum momento, porque a arbitragem brasileira vive uma péssima fase.