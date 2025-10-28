A decisão que precisa ser tomada pelo Grêmio

O contrato de Mano com o Tricolor vai até o final de dezembro. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

2026 é logo ali. O Brasileirão começa no final de janeiro. O Gauchão já terá iniciado antes. Em meio a uma disputa eleitoral pela presidência, o Grêmio tem um ponto que pode começar a ser encaminhado já a partir de agora.

A permanência de Mano Menezes é uma questão que precisa ser discutida. Com a chegada dos reforços da última janela de transferências, o desempenho da equipe melhorou. Os números confirmam.

Claro, que há momentos — como por exemplo a derrota de goleada para o Bahia — que podem abalar toda a convicção. O contrato com o Tricolor vai até o final de dezembro. Porém há uma cláusula de renovação automática em caso de classificação para a Libertadores da América. Penso, que é muito difícil de acontecer.

O mais provável é escapar do Z-4 e obter de uma vaga na Sul-Americana. Mano deixou claro na entrevista coletiva, após a vitória sobre o Juventude, que não vai forçar uma permanência, caso o desejo do próximo presidente seja trazer outro treinador por ser um cargo de confiança. Atitude madura. A certeza é que após o término da eleição, a nova diretoria precisa iniciar um processo de transição rápida. Não dá para perder tempo.