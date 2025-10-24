A boa notícia para o Grêmio na reta final do Brasileirão

Em contínuo processo recuperação de uma fratura no pé direito, há uma expectativa positiva no Grêmio de que o atacante Willian poderá ficar à disposição de Mano Menezes já na segunda metade de novembro, quando faltarão cinco rodadas para o final do Brasileirão nos jogos contra Vasco, Botafogo, Palmeiras, Fluminense e Sport.
Será um baita acréscimo para o Tricolor em um momento decisivo na temporada. Nos jogos em que esteve em campo, o ex-jogador da Seleção Brasileira mudou de patamar o ataque gremista.
Junto com Arthur, são as duas grandes referências técnicas da equipe. Aliás, para pegar o Juventude na Arena, a volta do volante é uma grande notícia para Mano. Sem ele, a saída de bola no meio-campo perde muito. Isso afeta outras peças do times por exemplo, Cuéllar melhorou de desempenho tendo Arthur na parceria.