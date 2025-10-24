A boa notícia para o Grêmio na reta final do Brasileirão

Willian está mais perto de voltar ao time. Renan Mattos / Agencia RBS

Em contínuo processo recuperação de uma fratura no pé direito, há uma expectativa positiva no Grêmio de que o atacante Willian poderá ficar à disposição de Mano Menezes já na segunda metade de novembro, quando faltarão cinco rodadas para o final do Brasileirão nos jogos contra Vasco, Botafogo, Palmeiras, Fluminense e Sport.

Será um baita acréscimo para o Tricolor em um momento decisivo na temporada. Nos jogos em que esteve em campo, o ex-jogador da Seleção Brasileira mudou de patamar o ataque gremista.