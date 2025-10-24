A ausência que fragiliza o Inter

Rafael Rodrigues / EC Bahia

Depois da grande preocupação, o alívio. Quase no final do primeiro tempo, Vitão deixou o gramado da Fonte Nova com dores no joelho esquerdo, após dar um carrinho para chegar na bola. Em uma primeira avaliação realizada ainda no vestiário, não indicou uma grave lesão de ruptura ligamentar, que poderia afastar o xerifão colorado por um período maior.

Depois, Vitão foi submetido a um exame de imagem no Rio de Janeiro, que confirmou não se tratar de um problema mais grave. Mas ele vai parar por pelo menos três semanas, desfalcando a defesa em partidas fundamentais na reta final do Brasileirão. Começa pelo Fluminense no Maracanã.

A possibilidade maior é de que Clayton Sampaio comece como titular. O Inter não contará com o seu principal defensor. É uma ausência que fragiliza demais o sistema defensivo colorado. Mesmo assim, a tendência é que Ramón Díaz mantenha o esquema com três zagueiros.