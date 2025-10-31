A aposta de Mano Menezes no Grêmio

Time de Mano encara o Corinthians em São Paulo no domingo. Jeff Botega / Agencia RBS

Mano Menezes terá uma chance rara de poder repetir contra o Corinthians a escalação que bateu o Juventude na Arena. Por coincidência, o fato ocorreu na mesma sequência de jogos no primeiro turno do Brasileirão.

Não há problemas com novos lesionados ou atletas suspensos. Talvez, a única alteração seja de caráter tático. João Lucas é um lateral-direito mais apoiador.

Para encarar o Timão, talvez seja necessário a colocação de Gustavo Martins para fechar o lado. Mas o Tricolor deve ficar alerta em um detalhe específico.

Alguns jogadores importantes no elenco estão pendurados com dois cartões amarelos. Cito Carlos Vinícius, Amuzu, Gustavo Martins, Edenilson e Wagner Leonardo. Nos jogos seguintes — contra Cruzeiro em casa e Fortaleza no Castelão — é fundamental administrar para não ter tantos desfalques.