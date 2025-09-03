Vem aí um novo Grêmio para tentar fechar 2025 em alta

Proponho um exercício para escalarmos um provável Grêmio que Mano Menezes pode colocar em campo na reta final do Brasileirão. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

Com a efetivação da contratação de Willian, confirmada na noite desta terça-feira (2), proponho um exercício para escalarmos um provável Grêmio que Mano Menezes pode colocar em campo na reta final do Brasileirão. Escapar do rebaixamento e carimbar o passaporte na Sul-Americana é o principal objetivo. Quem sabe, até mesmo buscar uma vaga na Libertadores. Partiu no desafio?

No gol, segue Volpi. Marco Rocha foi um acréscimo importante na lateral-direita. O Tricolor deu azar com Balbuena. Noriega pode ser o parceiro de Kannemann na zaga. Se Gustavo Martins voltar, o peruano pode ser volante. Enzo chega como uma aposta do CSA. Só que Marlon é titular absoluto na esquerda.

Do meio para frente, Cuéllar e Arthur podem formar uma dupla de volantes. Mano pode até colocar mais um ou Cristaldo. Willian pelo lado canhoto, mais Alysson e um homem na frente. Disputa aberta entre Braithwaite e Carlos Vinicius. Ou sem o camisa 10 e tendo os dois atacantes. Com certeza, melhora a fotografia do time.