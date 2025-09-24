Tranquilidade contra intensidade: o que pesou para Inter escolher o substituto de Roger

Rodrigo Coca / Divulgação,Corinthians

A escolha por Ramón Díaz é a aposta clara do Inter na experiência em momento de grande turbulência no Beira-Rio.

O treinador argentino teve passagens recentes por Corinthians e Vasco em uma situação parecida com aquela que vai viver no Colorado nos próximos meses. Chegou no Parque São Jorge e em São Januário para apagar incêndios. E, como bom bombeiro, conseguiu.

Livrou os dois gigantes do rebaixamento. No Timão, inclusive, ele conquistou o Paulistão sobre o rival Palmeiras na atual temporada.

Junto, Ramón Díaz terá o filho Emiliano como fiel escudeiro na gestão da equipe. É uma estrutura diferente da habitual. Pode dar certo. A ideia é de que a nova comissão técnica já esteja trabalhando em Caxias do Sul contra o Juventude no sábado (26).

A negociação com o explosivo Luis Zubeldía acabou ficando pelo caminho. Penso que o intenso ex-técnico do São Paulo seria uma escolha para chacoalhar mais o ambiente.