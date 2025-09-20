Os problemas que Roger terá que resolver no Inter até o Gre-Nal

Roger Machado tem dois problemas de última hora que podem dificultar ainda mais a tarefa de montar um Inter competitivo no Gre-Nal. A informação trazida pelo repórter Geison Lisboa, Alan Rodriguez não vem treinando com bola desde a terça-feira (16) . Problemão!

Dessa forma, fica difícil acreditar que o uruguaio esteja em campo. Se realmente ele ficar fora de combate, Bruno Henrique deve ser a opção. O experiente volante não vinha dando boa resposta antes de perder o lugar no time. Outra dúvida que surge perto do clássico 448 é Thiago Maia. Richard, que ainda não se afirmou, seria a opção. Pelo jeito, o esquema de três zagueiros, que foi testado na semana, não deve ser utilizado. Bruno Tabata pode aparecer pela direita com Carbonero na esquerda, tendo Borré como o homem mais avançado.