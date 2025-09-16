Os novos trunfos para Mano melhorar o time do Grêmio

Treinador contará com reforços e dois retornos. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio entra em campo no clássico 448 não podendo perder. Um resultado ruim, significa ficar colado na temida zona do rebaixamento. Em caso de derrota, a queda de Mano Menezes é inevitável.

O Tricolor pode ter três reforços para montar a equipe que vai à campo no Beira-Rio. É um boa vantagem em relação ao Inter. Marcos Rocha e Carlos Vinícius, que estiveram fora de combate contra o Mirassol, devem começar como titulares.

Depois de passar por cirurgia no tendão de Aquiles, Braithwaite deve ficar fora dos gramados por oito meses. A boa notícia é que William vai estrear com a camisa gremista. É um baita acréscimo.

Aposto em três marcadores no meio-campo. Cuéllar e Arthur estão garantidos. Fica a dúvida de quem será o último elemento. As opções são Dodi, Edenilson ou Alex Santana. Dúvida cruel. Confesso que não tenho convicção de qual seria a melhor alternativa.