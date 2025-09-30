Os novos problemas que surgem para Mano no Grêmio

A perda de Willian, provavelmente até o final da temporada por fratura em um osso no pé direito, é devastadora para o Grêmio. Mano Menezes tinha encontrado a referência técnica do time a partir do clássico Gre-Nal. Em poucas momentos que esteve em campo, o atacante já desfilava toda a sua qualidade com participação fundamental nos gols marcados.
Agora, tudo volta a estaca zero. Mano tem a complicada tarefa de encontrar um substituto com as peças que tem à disposição. O bom desempenho de Amuzu no segundo tempo contra o Vitória pode ser um alento. O belga fez um gol e deu uma assistência.
Os problemas médicos têm sido uma grande dor de cabeça para o treinador. A lista de baixas dos titulares começa com Rodrigo Ely, Villasanti, Balbuena e Braithwaite — todos com volta prevista para 2026.
Monsalve passou por cirurgia no ombro e João Pedro teve uma trombose também não voltam até o final da temporada. Com problemas musculares, Volpi, Cuéllar e Carlos Vinícius pelo menos podem voltar ainda no Brasileirão.
