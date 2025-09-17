Os mistérios de Mano no Grêmio

Mano Menezes faz mistério para montar o Grêmio que encara o Inter no Gre-Nal 448. Normal! Por enquanto, pelas imagens disponibilizadas pelo clube, Marcos Rocha e Carlos Vinicius não foram a campo no CT Luiz Carvalho. Ambos apresentam desconforto muscular. Pela importância do clássico, só não jogam se estiverem lesionados.



O meio-campo tem um ponto de interrogação que será resolvido apenas na hora da divulgação da escalação no Beira-Rio. Cuéllar e Arthur são peças confirmadas. Fica a dúvida se Mano vai optar pelo tripé de volantes. Apostaria na escalação de Dodi, à frente de Edenilson e Alex Santana.