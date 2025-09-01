O resultado que traz um alívio imediato ao Inter

Alan Patrick (D), de pênalti, abriu o placar. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Vencer era uma necessidade inegociável para o Inter. Uma obrigação para o time de Roger Machado. Com pouco público no Beira-Rio, o Colorado começou criando chances para abrir o marcador contra o Fortaleza, penúltimo colocado no Brasileirão, que teve apenas um resultado positivo nas últimas 18 partidas.

Mesmo não jogando um grande futebol, a vantagem foi aberta com um pênalti cometido por Britez em Carbonero, convertido por Alan Patrick.



Só que o empate do time cearense, que passou a arriscar mais, veio com falha de marcação de Bernabei. Lucca Prior empurrou para as redes de Rochet com facilidade. Depois, o Inter quase tomou a virada. Primeiro, Juninho salvou um chute de Mancuso. Depois, Vitão e Rochet evitaram a virada. O Inter saiu vaiado para o intervalo.

Alívio na etapa final

No segundo tempo, o gol de Vitinho recolocou o Inter em vantagem. Só que, aos poucos, o Colorado cedeu espaços para o Fortaleza, sofreu pressão e quase levou o empate.

O desempenho ainda não trás boas perspectivas antes da parada para a data Fifa. Roger terá a oportunidade de uma sequência no trabalho. Foram conquistados os três pontos que podem aliviar a pressão no Beira-Rio. Só que a equipe vai ter que entregar mais.