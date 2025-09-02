O reforço que pode mudar o Grêmio de patamar

Willian deseja retornar ao futebol brasileiro. Lucas Figueiredo / CBF

Depois da contratação de Arthur, que deve estrear contra o Mirassol na volta do Brasileirão, o Grêmio está próximo de trazer o meia que cairia como uma luva no time de Mano Menezes.

Conforme informação trazida pelo repórter Geison Lisboa, de GZH, o Tricolor está buscando Willian, que estava no Fulham, da Inglaterra.

Leia Mais Grêmio está próximo de contratar Willian

O meio-campista de 37 anos, que teve passagem destacada no Corinthians e na Seleção Brasileira, deseja retornar ao futebol brasileiro. Esse fator pode fazer toda a diferença e mudar o Grêmio de patamar.

O acerto deve ser finalizado antes do fechamento da janela de transferências, nesta terça-feira (2). Mas, por estar livre no mercado, não há a preocupação com o prazo para regularizar o jogador.

Cria do time paulista, Willian construiu a sua história no futebol europeu, vestindo camisas pesadas como Shakhtar Donetsk, Chelsea e Arsenal. A idade pode ser um fator de preocupação. Mas vale muito a aposta para melhorar a qualidade do elenco.