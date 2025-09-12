O quebra-cabeça que Mano deve montar no Grêmio

Técnico tricolor precisa definir as peças do meio-campo e do ataque. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Com a chegada de reforços no Grêmio, Mano Menezes tem novas peças no tabuleiro para montar a equipe que encara o Mirassol no sábado (13). Porém, Willian ficará à disposição apenas no Gre-Nal da próxima rodada.

Olhando o cenário, o técnico gremista tem quatro jogadores para duas funções. Como não podia contar com Alysson contra o Flamengo, Mano colocou Braithwaite e Carlos Vinícius juntos no Maracanã. Com a volta do guri, apenas um dos atacantes pode ser escolhido.

Arthur estará em campo com absoluta certeza. Assume uma das funções do meio-campo ao lado de Cuéllar. Dodi pode ser uma opção para formar um possível tripé de volantes. Como o jogo de sábado é na Arena, não acredito nessa formatação.

Em princípio, Cristian Oliveia ainda é titular. Depois de reaparecer na última partida, Cristaldo pode ter uma nova oportunidade.