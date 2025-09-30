O protagonista que não consegue sequência no Inter

O jovem da base foi titular na campanha da conquista do título do Gauchão. SILVIO AVILA / AFP

Rochet está de volta ao departamento médico do Inter. Com lesão no pé esquerdo, o camisa 1 deve parar por mais quatro semanas. Fica fora de combate nos jogos contra Corinthians, Botafogo, Mirassol, Sport e o confronto atrasado com o Bahia. O fato coloca uma nova sequência para Anthoni.



O jovem da base foi titular na campanha da conquista do título do Gauchão. O goleiro estreou na temporada somente na abertura do Brasileirão no duelo com o Flamengo em abril. Ficou poucos minutos em campo e sofreu uma lesão na mão esquerda.

Só foi retornar ao Colorado em 12 de julho contra o Vitória após a Copa do Mundo de Clubes da Fifa. No geral, Rochet esteve em campo em 15 partidas das 48 que o Inter disputou em 2025, pouco mais de 31% dos jogos. Com algumas falhas, no balanço geral, não é uma boa temporada do goleiro da seleção do Uruguai.