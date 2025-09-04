O novo esquema que pode aparecer no Inter de Roger

Treinador busca opções táticas para melhorar desempenho. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Sem podem contar mais com Wesley, que atuava com um dos extremas do time, Roger Machado pode buscar uma alteração de sistema para escalar o Inter na volta do Brasileirão. É possível, que o treinador abra mão de dois jogadores pelos flancos.

Do meio para frente, podemos projetar Thiago Maia como um primeiro volante. Em uma linha mais à frente Bruno Tabata pela direita, Alan Rodriguez centralizado e Carbonero do lado esquerdo.

Com isso, Alan Patrick teria mais liberdade para criar e chegar no ataque. O camisa 10 seria quase um dublê de segundo atacante. Resta saber, se o companheiro será Borré, mais movediço, ou Ricardo Mathias.

É importante lembrar que os laterais também podem ser importantes nas ações pelos lados. Só que Bernabei é desfalque contra o Palmeiras por suspensão. Uma dor de cabeça a mais para Roger, que vai ter que improvisar.