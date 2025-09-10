O novo aspecto que o Inter trabalha para recuperar o futebol

O Inter está aproveitando a semana antes de encarar o Palmeiras em São Paulo para reencontrar o desempenho na volta do Brasileirão. Além dos trabalhos de técnicos, táticos e físicos coma dados por Roger Machado, Paulo Paixão e o restante da comissão técnica, o Colorado promoveu uma atividade especial no hotel resort Vila Ventura sob comando de um psicólogo do clube.
A terça-feira (9) foi um dia inteiro de convívio fora da rotina do CT Parque Gigante. Penso, que é uma atitude louvável. A saúde mental dos atletas é um fator muito importante no esporte de alto rendimento. A pressão é grande durante todo o tempo.
A necessidade por respostas cria forte pressão. Claro, você aqui que está lendo o DG pode dizer que pelos salários milionários recebidos, os jogadores não fazem mais do que a obrigação em mostrar um bom futebol. Só que cuidar da cabeça é um fator fundamental.
