O novo aspecto que o Inter trabalha para recuperar o futebol

O Inter está aproveitando a semana antes de encarar o Palmeiras em São Paulo para reencontrar o desempenho na volta do Brasileirão. Além dos trabalhos de técnicos, táticos e físicos coma dados por Roger Machado, Paulo Paixão e o restante da comissão técnica, o Colorado promoveu uma atividade especial no hotel resort Vila Ventura sob comando de um psicólogo do clube.



A terça-feira (9) foi um dia inteiro de convívio fora da rotina do CT Parque Gigante. Penso, que é uma atitude louvável. A saúde mental dos atletas é um fator muito importante no esporte de alto rendimento. A pressão é grande durante todo o tempo.