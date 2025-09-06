O negócio que o Inter não deve ter pressa de fazer

O vínculo de Ricardo Mathias vai até dezembro de 2028. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

Os dirigentes do Inter não cansam de falar da necessidade de negociar atletas para fechar o valor previsto no orçamento do clube. É a dura realidade da dificuldade financeira vivida pelo clube.

Por outro lado, perder atletas, como aconteceu no caso de Wesley, enfraquece o grupo de jogadores em termos de qualidade.



O interesse do Al-Nassr por Ricardo Mathias esfriou nos últimos dias. Em um primeiro momento, o time da Arábia Saudita teria oferecido US$ 7 milhões. Lembrando, que o Colorado tem direito a 60% dos direitos econômicos.

Vamos combinar que ainda é um valor baixo. É muito melhor a manutenção do centroavante, que pode render valores mais altos na frente. É importante manter o guri pelo menos até a próxima janela de transferências e seguindo dando oportunidades no time titular.

O vínculo de Ricardo Mathias vai até dezembro de 2028. A pressa é a inimiga dos bons negócios.

