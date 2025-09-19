O jogador que pode ter uma nova chance no Inter

Borré deve ser a escolha de Roger Machado para o comando de ataque no Inter para o Gre-Nal. Historicamente, sempre defendo a utilização dos guris da base, quando os cascudos não dão boa resposta. Mas não podemos tapar o sol com a peneira e esquecer que Ricardo Mathias não vem aproveitando as oportunidades dadas por Roger.
Claro, que é preciso ressaltar a dificuldade da equipe em servir o centroavante. Portanto, a culpa não é só do jovem da base. Alan Patrick tem obrigação de ser o protagonista na criação das jogadas.
A aposta do treinador colorado deve ser a experiência do colombiano, que já marcou gol em clássicos. E para melhorar a vida do homem de referência na frente, Roger pode também alterar o esquema para um 3-5-2. A troca simples será Vitinho por Mercado na escalação. Mas protegidos, os laterais viram alas.
