O Grêmio precisa voltar a vencer na Arena

Cuéllar e Arthur podem voltar a ficar à disposição de Mano Menezes para o Grêmio que enfrenta o Vitória, na Arena, na manhã de domingo (28). Dois baita acréscimos na escalação. Com isso, o peruano Noriega retorna para a zaga ao lado de Kannemann. Tudo indica que Mano vai repetir o trio Pavon, Edenilson e Willian.



Penso, que Alysson deveria estar no lugar do argentino. Mesmo tendo participado diretamente do gol de Cuiabano, o jovem da base não pode ser arquivado. Deveria ter sequência no time. Sem o retorno de Carlos Vinícius, André Henrique terá uma chance de ouro para mostrar serviço. Depois do empate com o Botafogo, o Tricolor não pode mais negociar pontos perdidos em casa. Ainda mais contra um adversário que está na zona de rebaixamento. Será um grande problema se repetir o desempenho ruim contra o lanterna Sport. Um resultado positivo, deixaria o Grêmio dez pontos à frente dos baianos.