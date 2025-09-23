O grande objetivo do Inter para apostar em Luis Zubeldía

Zubeldía é conhecido por estilo explosivo na casamata. Paulo Pinto / São Paulo FC

A demissão de Roger Machado foi a solução mais simplista dos dirigentes do Inter para reverter a queda de rendimento da equipe na temporada. A responsabilidade do momento ruim passa pelos gabinetes e os atletas.

Algumas individualidades estão entregando menos do que podem. Cito Rochet, Vitão, Bernabei, Alan Patrick e Borré. Além disso, Roger passou a ter menos alternativas com as saídas de Fernando, Wesley e Valencia.

O grupo de atletas não vai mudar até o final do Brasileirão. É fundamental evitar o pior. Luis Zubeldía seria para dar um tratamento de choque no vestiário. Com seu estilo explosivo, o argentino chega para sacudir o vestiário.

Ele deixou os gramados muito cedo por lesão. Estreou como treinador aos 27 anos, no Lanús, onde atuava. Rodou por vários clubes no Equador, na Argentina, no México, na Colômbia, na Espanha e no Paraguai.

Assumiu o São Paulo em 2024. Penso que é uma boa aposta feita pelo Inter. Já conhece o futebol brasileiro. A ideia do presidente Alessandro Barcellos é trazer um treinador para projetar a temporada 2026, quando encerra a sua segunda gestão.