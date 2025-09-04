O foco do novo reforço do Grêmio

A última vez que Arthur entrou em campo foi no final do mês de maio, quando ainda atuava no Girona. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

A presença do meio-campista Arthur no CT Luiz Carvalho antes da reapresentação para a volta dos treinamentos do Grêmio é um sinal muito positivo. Significa que o jogador está realmente focado para a volta ao Brasil, retornando aos trabalhos antes do final da folga estendida dada por Mano Menezes ao elenco.



Além de ajudar o Tricolor na reta final da temporada, o momento significa um recomeço para Arthur, que quer ficar na mira de Carlo Ancelotti com o objetivo de estar na Copa do Mundo no ano que vem vestindo a camisa amarela da Seleção Brasileira.

E o primeiro passo da retomada já seria ficar à disposição para a partida contra o Mirassol na Arena no dia 13 pelo Brasileirão. A única questão que pode preocupar um pouco no regresso é a falta de ritmo de jogo.

A última vez que Arthur entrou em campo foi no final do mês de maio, quando ainda atuava no Girona, da Espanha. Mas é preciso começar o mais breve possível para focar na ponta dos cascos.