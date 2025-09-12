O fim melancólico do atacante que chegou ao Inter para ser protagonista

O atacante ficou marcado de forma negativa contra o Fluminense na semifinal da Libertadores de 2023. Duda Fortes / Agencia RBS

Acabou de forma melancólica a trajetória de Enner Valencia no Inter. O equatoriano chegou a Porto Alegre há dois anos celebrado pelo torcedor com uma grande festa no Gigantinho. Porém, a expectativa de protagonismo na conquista de grandes títulos, acabou em uma baita frustração.

O atacante ficou marcado de forma negativa nos gols perdidos contra o Fluminense na semifinal da Libertadores de 2023. Fica como o melhor momento, o gol de falta marcado no Gre-Nal final do Gauchão de 2025, que valeu o título e a retomada da hegemonia estadual.

Na real, o Valencia desmotivado que entrou em campo nos últimos meses, não vai deixar saudades. O Colorado cede o centroavante de graça aos mexicanos e mantém 50% dos direitos econômicos.

Pelo menos, diminui um baita prejuízo ao não ter que pagar os altos salários até o fim do contrato. Valencia não marcou na história do Inter.