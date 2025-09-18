O fator que precisa melhorar no Inter

Parar de sofres tantos gols é uma tarefa fundamental para o Inter a partir do Gre-Nal do Beira-Rio pelo Brasileirão. Além de ter vazado 33 vezes em 22 jogos, o time de Roger Machado tem se especializado em sair perdendo as partidas. Um fato rotineiro na temporada 2025. É um grande problema ter que sempre correr atrás do prejuízo.
Por isso, a volta do experiente Mercado na defesa e a colocação do esquema de três zagueiros pode ajudar a resolver o grave problema. A liderança do argentino pode ser um ponto a favor do Inter no Gre-Nal.
O esquema com três zagueiros pode proteger melhor os dois laterais — Brian Aguirre e Bernabei — que virariam alas ofensivos, sem ter que se preocupar com espaço que pode aparecer para os atacantes do Grêmio pelos flancos. Alan Patrick com liberdade para criar pode ser um ponto positivo no Colorado.