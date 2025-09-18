O fator que precisa melhorar no Inter

Parar de sofres tantos gols é uma tarefa fundamental para o Inter a partir do Gre-Nal do Beira-Rio pelo Brasileirão. Além de ter vazado 33 vezes em 22 jogos, o time de Roger Machado tem se especializado em sair perdendo as partidas. Um fato rotineiro na temporada 2025. É um grande problema ter que sempre correr atrás do prejuízo.



Por isso, a volta do experiente Mercado na defesa e a colocação do esquema de três zagueiros pode ajudar a resolver o grave problema. A liderança do argentino pode ser um ponto a favor do Inter no Gre-Nal.