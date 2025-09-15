O fantasma do rebaixamento volta a assombrar o Grêmio

Grêmio foi derrotado em casa. Jefferson Botega / Agencia RBS

De novo, o Grêmio fracassou jogando na Arena. Contra o organizado e surpreendente Mirassol, o time de Mano Menezes jogou o mesmo de sempre. Ou seja: nada!

Somar apenas um ponto na Arena contra Sport, Ceará e Mirassol pode custar muito caro no futuro. Com um pífio aproveitamento de 37%, o risco de rebaixamento é alto.

O trabalho do treinador no Tricolor é ruim. Se a defesa até melhorou um pouco no desempenho, o ataque gremista não funciona. Não há muito o que lamentar em chances perdidas contra o Mirassol.

A estreia de Arthur foi apenas discreta. Claro que vai evoluir. O Gre-Nal deve ser a fronteira para o trabalho de Mano. Um resultado negativo dentro do Beira-Rio pode significar a interrupção do trabalho.

A péssima notícia foi a grave lesão de Braithwaite, com ruptura do tendão de Aquiles. Não joga mais na temporada. Por mais que o dinamarquês não esteja atuando bem, vai fazer falta.