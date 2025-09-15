O combo da incompetência que tomou conta do Inter

Colorado foi dominado em São Paulo. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Absolutamente ninguém se salvou na goleada sofrida pelo Inter para o Palmeiras em São Paulo. Comissão técnica, jogadores e dirigentes. Do campo aos gabinetes, está tudo errado.

É o combo da incompetência que tomou conta do ambiente do Beira-Rio. Do outro lado, um adversário muito qualificado, que se impôs com toda a naturalidade. O placar final de 4 a 1 ficou barato.

Mais uma vez, Roger Machado teve todo o período da data Fifa para buscar uma formatação de time diferente. Fracassou.

No primeiro tempo, o Colorado foi amassado pelo Verdão. Ficou claro que na etapa final os paulistas tiraram o pé do acelerador. Nas últimas 10 partidas, o Inter teve sete derrotas.

No pós-jogo, o vice de futebol José Olavo Bisol colocou a atuação vergonhosa na conta dos atletas, cobrando mais postura e mobilização. Claro que o mau desempenho deve ser compartilhado com os atletas. Mas os dirigentes também têm culpa.