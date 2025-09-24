Mano Menezes não tem para onde correr no Grêmio contra o Botafogo

Mano Menezes durante o clássico Gre-Nal. André Ávila / Agencia RBS

Depois da vitória no Gre-Nal por 3 a 2 em pleno Beira-Rio no último domingo (21), o técnico Mano Menezes terá que modificar o time do Grêmio para encarar o Botafogo. Sem dúvida alguma será uma baita pedreira. É fundamental somar pontos. Mas para chegar a tal objetivo, não l será possível montar a mesma estrutura vencedora do clássico 448.



Arthur, suspenso, e Carlos Vinicius, lesionado, são desfalques certos. Cuéllar ainda é divida pelas dores musculares. Não deve atuar. Existe a possibilidade de preservação de Marcos Rocha.

Se for para escolher um jogo para deixá-lo de fora, penso que o ideal seria contra o Vitória no domingo (28) pela manhã, que teoricamente é mais fácil. João Pedro não atua mais na temporada com trombose no ombro. Com as baixas no meio-campo, Noriega pode ser a surpresa como volante ao lado de Dodi.