Luciano Périco: a atitude que não ajuda no ambiente do Inter

O trabalho do Inter para o Gre-Nal 448 teve invasão do CT Parque Gigante por parte de integrantes de uma torcida organizada. Com certeza, o fato não ajuda o time na preparação para o clássico. Se a pressão já é grande por resultado, ela só tende a aumentar com a atitude de alguns torcedores.
Os atletas não vão jogar mais por ouvir cobranças. O que vai resolver é o trabalho de campo e a mobilização. Roger Machado terá que encontrar uma ideia de time diferente. As últimas tentativas do treinador não surtiram efeito.
O desempenho de sete derrotas nas últimas 10 partidas é difícil de explicar. Uma possibilidade é escalar três zagueiros para aumentar a proteção pelos lados e evitar os problemas com Aguirre e Bernabei. Para a entrada de Mercado e a manutenção de Carbonero, Vitinho pode ser uma arma para o segundo tempo. Na frente, a experiência pode escalar Borré.
