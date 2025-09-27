Ju x Inter: alerta de fortes emoções no Jaconi

A surpresa na escalação inicial pode ser a presença de Óscar Romero jogando próximo a Alan Patrick. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

A vida de Ramón Díaz não começa fácil no Inter. O treinador argentino terá uma série de desfalques para armar o primeiro time sob o seu comando. O goleiro Rochet acabou saindo do treinamento mais cedo. Nem viajou para Caxias do Sul. Chance para Anthoni começar como titular contra o Juventude neste sábado (27).

Contando com os suspensos (Aguirre, Juninho e Bernabei) e os lesionados Richard, Thiago Maia e Alan Rodríguez, a surpresa na escalação inicial pode ser a presença de Óscar Romero jogando próximo a Alan Patrick.

O jovem Luiz Otávio pode ter uma oportunidade ao lado de Bruno Henrique na primeira linha do meio-campo. A volta de Mercado na zaga é um fator positivo. A questão preocupante pelo lado do Inter é a falta de entrosamento da equipe.

O Papo vai querer fazer valer a força do Alfredo Jaconi para ficar perto de tirar o pé do Z-4 nas próximas rodadas. Alerta de jogo emocionante na serra. Brasileirão com cara de Gauchão.