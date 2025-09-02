Inter usa a mesma desculpa para acreditar no retorno do bom futebol

Inter venceu, mas não conveceu neste domingo (31). Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Inter somou os três pontos contra o Fortaleza, vice-lanterna do Brasileirão, dentro do Beira-Rio. Óbvio que o resultado foi o mais importante; empate ou derrota, afinal, poderiam significar o fim do trabalho de Roger Machado.

Mas, se colocarmos a lupa no desempenho, o time vem devendo. Quando abriu 2 a 1 no domingo (31), correu sérios riscos de sofrer o empate até o final da partida.

Agora, o tempo de parada para os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas de novo vai ser usado como álibi para uma esperada melhoria.

Em outras oportunidades na temporada, o Colorado teve períodos exclusivos para treinos, sem jogos, e não passou a jogar um melhor futebol. Será que agora vai ser diferente?

Tudo indica que não virão reforços. Wesley está deixando o clube. O desempenho do ataque está devendo. De novo, Roger vai ter que reinventar uma escalação que funcione para recuperar a confiança no trabalho.

