Grêmio corre contra o tempo para se ajustar no Brasileirão

Arthur deve estrear com a camisa gremista contra o Mirassol, sábado (13), na Arena. Lucas Uebel / Grêmio

O Grêmio tem pressa para entregar um time confiável no Brasileirão. Afinal de contas, estamos em setembro e o Tricolor ainda não tem uma equipe titular consolidada.

É preciso recomeçar contra o Mirassol na Arena. Arthur deve estrear com a camisa gremista em sua segunda passagem. Qualifica o meio-campo.



Se afastar de uma vez por todas do Z-4 é a principal meta na volta do campeonato. Recém desembarcado em Porto Alegre, Willian começou a treinar com os companheiros. A previsão de estreia do meia-atacante é no Gre-Nal do dia 21 no Beira-Rio.

A fotografia do Grêmio vai mudando. É a velha máxima dita por Argel Fuchs: trocar o pneu com o carro andando. Não é o mundo ideal.

É o indicativo claro que o planejamento inicial da direção gremista fracassou e foi necessário corrigir a rota. Até dezembro, o elenco atual terá que dar resposta.