Gre-Nal foi o último capítulo da passagem de Roger no Inter

Roger é mais um técnico que cai na gestão Barcellos. Renan Mattos / Agencia RBS

Roger Machado não resistiu à sequência de maus resultados recentes no Inter. Foram oito derrotas nas últimas doze partidas. Em caso de derrota no Gre-Nal, que acabou acontecendo, marcou o fim do trabalho. É a velha rotina do futebol.

Trocar o treinador é a medida mais fácil para os dirigentes. Nada muda no departamento de futebol. José Olavo Bisol está mantido. Mas fica uma questão importante: não faltaram reforços para Roger depois da janela de transferências?

O Colorado teve três pênalti a favor, fato raro em clássicos. Só que depois de converter duas vezes, na terceira cobrança Alan Patrick carimbou a trave esquerda de Tiago Volpi. No retruque, Borré perdeu. Era a chance de ouro para o Colorado conseguir pelo menos um empate.

Na defesa, o Inter voltou a sofrer pelo lados com Bernabei e Aguirre e acabou tomando dois gols de bola aérea. Na zaga, Juninho fez um mal Gre-Nal. As melhores ações ofensivas estiveram com Carbonero. Resta saber para que lado o presidente Alessandro Barcellos e o conselho de gestão vão correr para escolher o substituto.