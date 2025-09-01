Estratégia de Mano garantiu ponto suado do Grêmio

Volpi foi um dos nomes da partida no Maracanã. THIAGO RIBEIRO / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Grêmio apostou em um jogo de resistência, fechando todos os espaços no Maracanã. Amordaçou o poderoso Flamengo, embalado por uma vitória de 8 a 0 sobre o Vitória. Porém, o Tricolor pouco ameaçou no ataque. Até o intervalo, a estratégia montada por Mano Menezes, de somente se defender, deu certo.



No início da etapa final, o gol do Rubro-Negro saiu após um erro de passe bisonho de Cristian Olivera, que perdeu um contra-ataque. A bola perdida acabou no pé de Arrascaeta, que abriu o marcador. Depois, o Fla empilhou chances. Não conseguiu ampliar o marcador.

Volpi fez um milagre em cabeçada de Léo Pereira. Após um baita lançamento de Erick Noriega, Pavon cruzou e a bola bateu no braço de Ayrton Lucas. Pênalti salvador. Corajoso, Volpi cobrou com categoria e empatou o jogo.

O Grêmio abafou a festa de quase 70 mil pessoas no Maracanã, que já começou antes da bola rolar. As boas notícias do Rio de Janeiro foram a boa atuação de Noriega - de zagueiro e volante - a sequência positiva de Marcos Rocha e Cuéllar e a entrega de Carlos Vinicius. Ponto suado e muito importante.