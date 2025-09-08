Chegou a hora de o protagonista voltar a aparecer no Inter

Alan Patrick é fundamental para o time do Inter voltar a ter desempenho na temporada. Quando o camisa 10 vai bem, o Colorado entrega o futebol esperado pelo torcedor. Na montagem da equipe que volta ao Brasileirão contra o Palmeiras, a ideia de Roger Machado é colocar o meia mais próximo dos atacantes.



Com a falta de jogadores para as pontas, a mudança de formatação pode ser uma boa alternativa para melhorar a força ofensiva. É preciso articular mais e finalizar melhor na meta adversária.