As peças diferentes que Mano pode ter para melhorar o desempenho do Grêmio

Marcos Rocha é o ponto de interrogação da escalação do Grêmio para o Gre-Nal. Mas a informação de bastidor apurada pela reportagem da Gaúcha é de que o lateral-direito estará em campo no domingo (21). O jogador teve uma lesão leve na panturrilha e vem participando das atividades.

Junto com a estreia de Willian e a volta de Carlos Vinícius recuperado de lesão, o Tricolor ganha em qualidade se comparado ao time que acabou tendo grandes dificuldades contra o Mirassol e foi derrotado na Arena. O fato pode significar que o Grêmio é favorito para vencer o clássico 448 por agregar novas peças para Mano Menezes em relação ao Inter de Roger Machado? Penso, que não. Pelo momento vivido pelas duas equipes fica muito difícil apostar em alguém. O fator local de jogar na sua casa pode pesar a favor do Colorado. Só que também não podemos esquecer que o Inter vem tendo mais resultados no Beira-Rio.